В Севастополе прорабатывают вопрос компенсации пострадавшим от стихии

Пока неясно кому и сколько выплатят

Правительство Севастополя прорабатывает вопрос о выплате денежной компенсации горожанам, чье имущество пострадало в результате аномальных ливней, — сообщил вице-губернатор Николай Жигулин.

В Крыму глава республики Сергей Аксенов уже анонсировал такие выплаты.

«Этот вопрос нам известен, он прорабатывается, есть точечные заявки по протечке кровель, если кровли скатные, мы тут же отрабатываем эти заявки, если кровли плоские, то технология работ несколько иная. Речь идет прежде всего о пострадавших в многоквартирных жилых домах», — рассказал Жигулин.

Ранее вице-губернатор сообщил, что ситуация с подтоплением Тороповой дачи нормализовалась.

Сегодня утром в соцсетях и ТГ-каналах появилось видео «потопа» на Тороповой даче.

Севастопольцы же в социальных сетях выкладывают фотографии последствий ночной стихии в городе. Часть улиц оказались затоплены из-за сильного проливного дождя, а некоторым автовладельцам еще меньше повезло – на машины рухнули огромные ветки.

В селе Гончарном и Резервном есть небольшие подтопления. В основном пострадали огороды, в селах Байдарской долины частично подтоплены автомобильные дороги.

Единая диспетчерская служба города переведена на круглосуточный режим работы.

Коммунальщики и дорожные службы усиленно борются с последствиями ночного ливня.

Дарья Тимофеева

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com