Куда обращаться севастопольцам, пострадавшим от стихии

Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

В Севастополе в связи с ухудшением погодных условий с 17 июня единая диспетчерская служба города переведена на круглосуточный режим работы.

По всем вопросам жители города могут обращаться по следующим номерам телефонов:

Единая аварийно-диспетчерская служба: 1563 (со стационарного телефона), +7 8692 254-32-38 (с мобильного телефона);

— Аварийно-диспетчерская служба ГБУ «Севавтодор»: +7 978 998-59-83;

Телефоны аварийно-диспетчерских служб государственных управляющих компаний:

— ГУПС «УК Инкерман»: +7(978) 822-00-81, +7(978) 201-52-87;

— ГУПС «УК Север»: +7(978) 986-31-01, +7(8692) 71-46-81;

— ООО «УК Балаклавского района»: +7(978) 828-72-58, +7(978) 143-22-91;

— ООО «УК»: +7(978) 141-17-13;

— ГУПС «УК Гагаринского района-2»: +7(978) 256-82-38, +7(8692) 41-66-10;

— ГУПС «УК Стрелецкая бухта»: +7(978) 876-85-24, +7(978) 720-44-96, +7(8692) 24-02-96;

— ГБУ «Госжилфонд»: +7(978) 141-17-13;

— ГУПС «УК Нахимовского района»: +7(978) 039-95-15, +7(978) 141-17-13, +7(8692) 49-63-85, +7(8692) 44-40-66;

— ООО «УК Гагаринского района — 1»: +7(978) 569-05-76, +7(978) 876-85-24, +7(988) 364-93-33;

— ООО «УК Центр»: +7(978) 141-80-35, +7(8692) 55-20-29;

— ГУПС «Севтеплоэнерго»: 8 800 777 00 19 (звонок бесплатный, круглосуточно).

— Центральная аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно): 54-54-19, 54-54-73;

— Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона), круглосуточно: 71-43-82, 71-46-19;

— ГУПС «Водоканал», дежурно-диспетчерский отдел (круглосуточно): 54-42-68, 54-47-80;

— ГБУ «Горсвет»: 48-74-05 (круглосуточно и ежедневно);

— ПАО «Севастопольгаз», аварийно-диспетчерская служба (работает круглосуточно): 104;

— ООО «Севастопольэнерго»: 8-800-733-33-10 — горячая линия (круглосуточно); аварийно-диспетчерская служба: +7(978) 099-78-37, +7(869) 253-97-24;

— ГБУ «Парки и скверы»: 8(8692) 77-75-47.

Контактные телефоны администраций внутригородских муниципальных образований:

— Андреевский муниципальный округ: 73-32-62;

— Балаклавский муниципальный округ: 63-00-85;

— Верхнесадовский муниципальный округ: 72-95-94;

— Гагаринский муниципальный округ: 42-39-11;

— город Инкерман: 72-23-90;

— Качинский муниципальный округ: 73-41-32;

— Ленинский муниципальный округ: 55-97-12;

— Нахимовский муниципальный округ: 40-45-14;

— Орлиновский муниципальный округ: 63-42-80;

— Терновский муниципальный округ: 63-96-49.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com