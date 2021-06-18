Куда обращаться севастопольцам, пострадавшим от стихии

Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
В Севастополе в связи с ухудшением погодных условий с 17 июня единая диспетчерская служба города переведена на круглосуточный режим работы.
По всем вопросам жители города могут обращаться по следующим номерам телефонов:
Единая аварийно-диспетчерская служба: 1563 (со стационарного телефона), +7 8692 254-32-38 (с мобильного телефона);
— Аварийно-диспетчерская служба ГБУ «Севавтодор»: +7 978 998-59-83;
Телефоны аварийно-диспетчерских служб государственных управляющих компаний:
— ГУПС «УК Инкерман»: +7(978) 822-00-81, +7(978) 201-52-87;
— ГУПС «УК Север»: +7(978) 986-31-01, +7(8692) 71-46-81;
— ООО «УК Балаклавского района»: +7(978) 828-72-58, +7(978) 143-22-91;
— ООО «УК»: +7(978) 141-17-13;
— ГУПС «УК Гагаринского района-2»: +7(978) 256-82-38, +7(8692) 41-66-10;
— ГУПС «УК Стрелецкая бухта»: +7(978) 876-85-24, +7(978) 720-44-96, +7(8692) 24-02-96;
— ГБУ «Госжилфонд»: +7(978) 141-17-13;
— ГУПС «УК Нахимовского района»: +7(978) 039-95-15, +7(978) 141-17-13, +7(8692) 49-63-85, +7(8692) 44-40-66;
— ООО «УК Гагаринского района — 1»: +7(978) 569-05-76, +7(978) 876-85-24, +7(988) 364-93-33;
— ООО «УК Центр»: +7(978) 141-80-35, +7(8692) 55-20-29;
— ГУПС «Севтеплоэнерго»: 8 800 777 00 19 (звонок бесплатный, круглосуточно).
— Центральная аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно): 54-54-19, 54-54-73;
— Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона), круглосуточно: 71-43-82, 71-46-19;
— ГУПС «Водоканал», дежурно-диспетчерский отдел (круглосуточно): 54-42-68, 54-47-80;
— ГБУ «Горсвет»: 48-74-05 (круглосуточно и ежедневно);
— ПАО «Севастопольгаз», аварийно-диспетчерская служба (работает круглосуточно): 104;
— ООО «Севастопольэнерго»: 8-800-733-33-10 — горячая линия (круглосуточно); аварийно-диспетчерская служба: +7(978) 099-78-37, +7(869) 253-97-24;
— ГБУ «Парки и скверы»: 8(8692) 77-75-47.
Контактные телефоны администраций внутригородских муниципальных образований:
— Андреевский муниципальный округ: 73-32-62;
— Балаклавский муниципальный округ: 63-00-85;
— Верхнесадовский муниципальный округ: 72-95-94;
— Гагаринский муниципальный округ: 42-39-11;
— город Инкерман: 72-23-90;
— Качинский муниципальный округ: 73-41-32;
— Ленинский муниципальный округ: 55-97-12;
— Нахимовский муниципальный округ: 40-45-14;
— Орлиновский муниципальный округ: 63-42-80;
— Терновский муниципальный округ: 63-96-49.
Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com