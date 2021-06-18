Вода с Тороповой дачи поступает в озеро Гасфорта

На самой Тороповой даче уровень воды снижается

Ситуация с затоплением Байдарского заказника – Тороповой дачи нормализовано, русло реки расчищено от упавших деревьев, которые и спровоцировали перелив воды. Хорошая новость в том, что вода с Торопой дачи наполняет сильно обмелевшее озеро Гасфорта.

Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.

«Уже на 11.30 на Тороповой даче было зафиксировано снижение уровня воды. У нас там был небольшой перелив в связи с тем, что обрушенными деревьями забило пропускной канал, сейчас его расчистили, идет водосброс, есть там нижнее озеро, где частично пострадала дамба. Радует то, что вся эта вода поступает в озеро Гасфорта, которое наполняется. Ситуация не критична, управляемая. Люди и техника на месте», — добавил чиновник.

Сегодня утром в соцсетях и ТГ-каналах появилось видео «потопа» на Тороповой даче.

Севастопольцы же в социальных сетях выкладывают фотографии последствий ночной стихии в городе. Часть улиц оказались затоплены из-за сильного проливного дождя, а некоторым автовладельцам еще меньше повезло – на машины рухнули огромные ветки.

В селе Гончарном и Резервном есть небольшие подтопления. В основном пострадали огороды, в селах Байдарской долины частично подтоплены автомобильные дороги.

Единая диспетчерская служба города переведена на круглосуточный режим работы.

Коммунальщики и дорожные службы усиленно борются с последствиями ночного ливня.

Дарья Тимофеева

Фото: Скрин канала «Крым 24»