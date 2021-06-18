Последствия ночной стихии в Севастополе

Ночью 18 июня в Севастополе бушевал сильный ветер и лил без остановки дождь.

Севастопольцы в социальных сетях выкладывают фотографии последствий ночной стихии в городе. Часть улиц оказались затоплены из-за сильного проливного дождя, а некоторым автовладельцам еще меньше повезло – на машины рухнули огромные ветки.

Также севастопольцы активно выкладывают видео, как «большая вода» разлилась по улицам города.

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Напомним, появилось видео, как «большая вода» затапливает Байдарский заказник – Торопова дача.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com