Город Происшествия

Последствия ночной стихии в Севастополе

18-06-2021
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Ночью 18 июня в Севастополе бушевал сильный ветер и лил без остановки дождь.

Севастопольцы в социальных сетях выкладывают фотографии последствий ночной стихии в городе. Часть улиц оказались затоплены из-за сильного проливного дождя, а некоторым автовладельцам еще меньше повезло – на машины рухнули огромные ветки.

Также севастопольцы активно выкладывают видео, как «большая вода» разлилась по улицам города.

 

 

Напомним, появилось видео, как «большая вода» затапливает Байдарский заказник – Торопова дача.

Ольга Сурикова
Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com

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