В Севастополе коммунальные и дорожные службы борются с последствиями ночного ливня

Глава горхоза подвел итоги ночной бури

В Севастополе в связи с ухудшением погодных условий все городские службы с вечера перешли на усиленный режим работы.

Севавтодор проводит рейды совместно с экстренными службами ГИБДД и МЧС, задействовано более 50 единиц спецтехники, 30 дорожных рабочих.

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В частности, ночью выезжал грейдер на Монастырское шоссе, 10, для отвода воды. Специалисты чистили ливневки у парковки в бухте Казачья, выехали также на Фиолентовское шоссе – там спускают воду, но ливневок нет.

Факты подтопления выявлены в Гончарном и Резервном, а также по адресу ул. Кесаева, 14, – здесь его уже устранили.

На улице Ревякина с проезжей части убрали ветки. На Фиолентовском шоссе ведется уборка насыпов.

Кроме того, специалисты Севавтодора выехали на Ялтинскую трассу для обследования оползневых участков.

Также в своем Инстаграм директор департамента городского хозяйств Евгений Горлов сообщил, какие последствия стихии в Севастополе: упало шесть деревьев, подтоплено шесть квартир.

«Водоканал всю ночь мониторил территорию города — порядка 20 участков промыты и очищены. Освобождены от веток линии электропередачи на улицах Л. Толстого и Ульянова. Есть большие замечания к работе частных управляющих компаний. Дворники с 6 утра, когда прекратился сильный дождь, вышли убирать город», — рассказал глава горхоза.

В настоящий момент также ведутся работы на улице Пушкина, Камышовом шоссе, в районе Максимовой дачи.

На базе Севавтодора развернут оперативный штаб.

Работает круглосуточная диспетчерская служба: +7 978 998 59 83. За ночь поступило более 30 звонков.

Напомним, севастопольцы в соцсетях выкладывают фотографии последствий ночной стихии.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополе:/vk.com