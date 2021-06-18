В Казачьей бухте судебные приставы снесли двухэтажное здание

Собственники самостоятельно не захотели разбирать

В Севастополе судебные приставы приступило к сносу незаконных построек в районе Казачьей бухты. Речь идет о двухэтажной капитальной пристройке и капитального забора длиной 43 метра, расположенных на земельном участке у жилого дома. Владельцы должны были снести их самостоятельно, но даже не приступили к работам.

«Исполнительное производство в отношении 4 владельцев самовольных построек в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств было возбуждено в 2018 году», – сообщила пресс-служба УФССП по Севастополю.

В службе заявили, что должники неоднократно предупреждались о том, что вступившее в силу решение суда подлежит неукоснительному исполнению, и что его неисполнение влечёт административную ответственность. За это время на собственников наложено несколько штрафов.

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Должники были уведомлены, что 16 июня начнется снос их построек, и они должны присутствовать при этом. Работу по исполнению решения суда контролировали судебные приставы, представители истца и ответчика.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УФССП России по Севастополю