В Севастополе потоп на Тороповой даче

На Севастополь вечером и ночью 18 июня обрушился сильный ливень и шквальный ветер.

В альтернативных СМИ появилось видео, как «большая вода» затапливает Байдарский заказник – Торопова дача.

Очевидцы пишут, что «стихия в Севастополе смывает дамбу Тороповского озера».

Напомним, 17 июня, в правительстве Севастополя прошло оперативное совещание в связи с ухудшением погодных условиях и надвигающемся сильном ливне. Губернатор города Михаил Развожаев подчеркнул, что с учетом нынешней погоды и предстоящего выпадения большого количества осадков нужно провести превентивные мероприятия:

Ольга Сурикова

Видео: t.me/lokalkainfo