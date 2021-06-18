В Севастополе подтоплены два села

Ситуация не критична

В селе Гончарном и Резервном есть небольшие подтопления. В основном пострадали огороды, в селах Байдарской долины частично подтоплены автомобильные дороги, — рассказал журналистам вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.

«У нас есть частичное подтопление частных домов в Гончарном, в Резервном. В принципе, большого урона нет, затоплены где-то огороды. В селах Байдарской долины фиксируем перелив через автомобильные дороги. Но в целом ситуация под контролем, все ответственные лица на местах», — отметил Жигулин.

Севастопольцы в социальных сетях выкладывают фотографии последствий ночной стихии в городе. Часть улиц оказались затоплены из-за сильного проливного дождя, а некоторым автовладельцам еще меньше повезло – на машины рухнули огромные ветки.

Ранее появилось видео, как «большая вода» затапливает Байдарский заказник – Торопова дача.

Дарья Тимофеева

Фото: http://fotokto.ru/