В Севастополе прокуратура борется с незаконным бизнесом в парке Победы

Прокат джипов и дрифткаров для детей в парке Победы оказался незаконным бизнесом

Парк и прилегающая территория находятся в ведении ГБУ «Парки и скверы». Однако учреждение не борется с незаконной коммерческой деятельности, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Еще в июле вносилось представление об устранении нарушений закона директору ГБУ.

В октябре прокуратура снова провела проверку и установило, что незарегистрованное как ИП физлицо организовало прокат детских машинок и дрифткаров на радиоуправлении. Его ждет суд и штраф.

Детские аттракционы изъяты и переданы на хранение в «Парки и скверы».

Надзорная деятельность прокуратуры на данном направлении будет продолжена, заключили в пресс-службе.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя