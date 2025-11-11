В Севастополе прокуратура борется с незаконным бизнесом в парке Победы

Прокат джипов и дрифткаров для детей в парке Победы оказался незаконным бизнесом
Парк и прилегающая территория находятся в ведении ГБУ «Парки и скверы». Однако учреждение не борется с незаконной коммерческой деятельности, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Еще в июле вносилось представление об устранении нарушений закона директору ГБУ.
В октябре прокуратура снова провела проверку и установило, что незарегистрованное как ИП физлицо организовало прокат детских машинок и дрифткаров на радиоуправлении. Его ждет суд и штраф.
Детские аттракционы изъяты и переданы на хранение в «Парки и скверы».
Надзорная деятельность прокуратуры на данном направлении будет продолжена, заключили в пресс-службе.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото: прокуратура Севастополя