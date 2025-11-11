Погода в Севастополе 11 ноября

Погода
11-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков. Ночью небольшой дождь

Ветер днем юго-западный 6-11 м/с,

ночью 12 ноября южный 5-10 м/с

Температура воздуха днем +16…+18°,

ночью 12 ноября +11…+13°

Ольга Сурикова