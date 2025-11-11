В Севастополе задержали вора-рецидивиста, который обчищал по ночам закусочные

Установлено, что 19-летний севастополец перед кражами наблюдал за общепитами, а вечером, после их закрытия, выходил на криминальный промысел. Повреждая входные двери, он проникал внутрь и забирал выручку. В одном из кафе ключ оказался в самом кассовом аппарате. Он успел украсть 67 тысяч рублей.

Оказалось, ранее парень уже привлекался за кражи двухколёсного транспорта и мобильных телефонов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова