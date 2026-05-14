В Севастополе парень на BMW без номеров лихачил через две сплошные и на «красный»

Он был уверен, что без номеров его не машину не найдут

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Госавтоинспекции выявили видео, которое выложил сам автор, находясь за рулем иномарки. Он лихачил по Гагаринскому району, грубо нарушая ПДД: вылетал на встречку через две сплошные, пролетал на красный светофор и маневрировал между пешеходами на переходе.

Нарушителем оказался 20-летний местный житель, который хотел «…наверное, как-то себя показать…кому-то». Его BMW было без номеров, поскольку ранее они были изъяты инспекторами ДПС за управление незарегистрированным автомобилем.

Только по видео удалось установить, что он трижды выехал на встречку, четырежды проехал на «красный». Кроме штрафов, он наездил на уголовную статью — ему светит до двух лет тюрьмы, сообщили в полиции Севастополя.

