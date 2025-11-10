В Крыму сбор винограда вышел на финишную прямую

Крымские аграрии приступили к сбору поздних сортов винограда, а также ягод, которые пойдут на производство «ледяного вина».

По состоянию на 6 ноября собрано 103 тысячи тонн солнечной ягоды с площади 15 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила 69 центнеров с гектара.

В прошлом году в Крыму винограда было собрано больше – 113 тысяч тонн. Однако в этом сезоне виноделы, учитывая весенние заморозки и летнюю засуху, рассчитывают на особый вкус вина.

Красные сухие и крепленые вина урожая-2025 могут быть особенно насыщенными и богатыми по вкусовой палитре, говорят эксперты.

Андрей Крымский

