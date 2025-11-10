«Князь Владимир» готовят к продаже

Пассажирский лайнер «Князь Владимир» вновь выставлен на аукцион. Начальная стоимость составляет 873,5 миллиона рублей.

Судно 1971 года постройки принадлежит новороссийской компании «Черноморский круизы». Выполняло рейсы по Черному морю, в том числе на линии Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь. В 2023 году связало туристическим маршрутом Сочи и Сухум.

С момента спуска на воду лайнер сменил 7 имён и 4 флага.

В марте 2025 года судно пытались продать за 844 млн рублей, но аукцион тогда не состоялся из-за отсутствия заявок.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города