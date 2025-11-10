У Развожаева новый и старые замы

Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о новых ротациях в правительстве города.

Новым замом с приставкой и.о. стал Михаил Сылка. Он будет курировать здравоохранение и социальную защиту. В его ведении будут находиться Департамент здравоохранения и Департамент труда и социальной защиты.

Последние полгода он работал директором по организационно-контрольной работе в «Новом

Херсонесе», до этого несколько лет трудился на позиции замгубернатора в Вологодской области, а еще ранее был Главой Волоколамского городского округа Московской области.

Денис Профатилов, ранее занимавший должность директора департамента экономразвития, назначен и.о. замегубернатора и будет курировать вопросы в сфере экономического и цифрового развития города.

О перераспределении полномочий:

Мария Литовко в должности и.о. зама губернатора продолжит курировать нацпроекты, развитие туризма, а также международного и межрегионального сотрудничества города Севастополя.

Ее постоянным местом работы станет Москва, что «позволит более эффективно представлять Севастополь на международных и межрегиональных мероприятиях», а также осуществлять более плотное взаимодействие с федеральными органами власти по этим направлениям.

Игорь Михеев на должности и.о. экс-губернатора продолжит курировать вопросы в сфере образования, культуры, спорта и делам молодежи города Севастополя.

Ольга Сурикова