В Крыму 21-летние парни решили заработать на шантаже и записи интимных видео с несовершеннолетней подругой

В Ялте двое 21-летних местных жителей предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве, вовлечении несовершеннолетней в преступление и незаконном обороте специальных технических средств.

По версии Следкома, фигуранты установили скрытую камеру в квартире, записали видео интимного характера после встречи мужчины с несовершеннолетней и потребовали у потерпевшего 3 млн рублей, угрожая распространить запись.

Сообщники задержаны и заключены под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.