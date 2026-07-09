Как сейчас добираются до поездов в Керчи: история поездки из Севастополя в Санкт-Петербург

С 20 июня 2026 года все поезда «Таврия», следующие в Крым и обратно, ходят только до станции Керчь-Южная. Из-за изменений маршрута пассажиров доставляют к поездам автобусами.

Наша читательница ехала из Севастополя в Санкт-Петербург с двумя детьми. Билет она купила еще до изменения схемы движения, поэтому обо всех нюансах пришлось узнавать уже через горячую линию «Гранд Сервис Экспресса».

Главный совет, который она теперь дает всем, — приезжайте на вокзал заранее.

По официальной информации автобус должен был отправиться позже, но семья решила приехать за два часа до указанного времени. И не зря — автобус ушел раньше почти на полчаса.

В поезде они познакомились с другой семьей, которая вообще не смогла уехать в назначенный день. Им пришла СМС с временем отправления — 16:30. Когда люди приехали на вокзал, оказалось, что автобусы уже ушли. В итоге пришлось ждать следующего дня.

При этом самой нашей читательнице никаких СМС не приходило. Хотя, по словам других пассажиров, кому-то сообщения присылали за несколько дней и затем ежедневно напоминали об отправлении.

Посадка организована на территории железнодорожного вокзала. За ограждением стоят автобусы, которые отправляются по мере заполнения. Координаторы постоянно ходят по вокзалу, объявляют рейсы и приглашают пассажиров на посадку.

Билеты при посадке в автобус не проверяют, поэтому все происходит довольно быстро. Проверка документов уже проходит перед посадкой в поезд.

Дорога до Керчи заняла 4 часа 40 минут. Но дальше началось самое сложное.

Поезд в Санкт-Петербург отправлялся только в 23:10, а автобус привез пассажиров на вокзал уже в 19:34. Почти три с половиной часа ожидания.

«Сказать, что девочки извелись, — ничего не сказать», — рассказывает читательница.

Сам вокзал небольшой. Лавочек и кресел не хватает, поэтому многие сидят прямо на чемоданах или на полу. Дети за это время успели съесть все, что брали с собой в дорогу, а потом уже пытались уснуть прямо на багаже.

Перед посадкой в поезд очень помогали координаторы «Гранд Сервис Экспресса» — их легко узнать по фирменным жилетам. Они объявляли начало посадки, объясняли пассажирам, куда идти и на какой путь.

Еще одна деталь, которая бросилась в глаза уже в поезде: вагон обслуживала всего одна проводница. По словам пассажиров, раньше на таких рейсах обычно работали двое. Как рассказали попутчики, многие сотрудники не хотят выходить на маршрут до Керчи.

Если вы планируете поездку по этому направлению, закладывайте запас времени и приезжайте на вокзал заранее. Судя по рассказам пассажиров, сейчас это действительно может уберечь от неприятных сюрпризов.