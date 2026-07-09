Минздрав РФ хочет сделать обезболивание при лечении зубов обязательным

Россия
09-07-2026

Ведомство подготовило поправки, которые обяжут стоматологические клиники применять анестезию, если медицинские манипуляции могут вызвать боль у пациента.

Проект изменений опубликован на портале нормативных правовых актов.

Если его примут, новые требования вступят в силу уже с 1 октября.