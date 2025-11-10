Поезд Деда Мороза готов отправиться по городам России. Крыма и Севастополя в списке нет…

В РЖД показали украшенный состав, который в ближайшее время отправится во Владивосток, откуда 19 ноября начнет пятую поездку по российским городам.

Поезд предназначен исключительно для Деда и его праздничных приспешников.

Он посетит 70 городов России.

Юга России, в том числе Крыма и Севастополя, в этом списке нет.

