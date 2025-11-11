Севастопольский ледовый дворец готовят к испытанию холодом

Специалисты завершили формирование первого «тёплого» слоя ледового поля. Этот этап является ключевым в технологическом цикле создания искусственного льда.

Тёплый слой, расположенный под тепло- и влагоизоляцией, предназначен для подогрева основания и предотвращения его промерзания. Это критически важно для сохранения целостности конструкции катка.

В ближайшее время планируется залить технологический слой охлаждения, после чего начнутся испытания холодильного оборудования. Уже на этой неделе на площадку частично поступит вентиляционное оборудование, монтаж которого займёт до трёх недель, сообщили в правительстве города.

Ледовый дворец в районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе представляет собой многофункциональный спортивный комплекс катком, акробатическим и хореографическим залами. Общая площадь ледового поля около двух тысяч квадратных метров, зрительские трибуны будут вмещать до 750 человек.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города