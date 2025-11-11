Пособия российских военных пенсионеров будут проиндексированы на 4%

Индексация произойдёт с 1 октября 2026 года, напомнили в Госдуме. Средства на повышение пенсий предусмотрены в федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Мера совпадает с увеличением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, что напрямую влияет на размер пенсии, поскольку она рассчитывается как доля от этого довольствия, говорится в сообщении.

Под действие нового повышения попадут больше 3 миллионов человек – это бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, вышедшие на пенсию по выслуге лет или по инвалидности.

Многие военные пенсионеры продолжают свою службу обществу: проводят патриотические встречи со школьниками, рассказывают молодёжи что значат слова служба, честь, долг.

В Севастополе доброй традицией стали встречи с военными пенсионерами в штабе ЛДПР.

«Каждый разговор с ними – это живой урок мужества, пример нравственного и патриотического воспитания для молодёжи. Их жизненный опыт, сила духа и верность присяге вдохновляют и помогают воспитывать в молодом поколении любовь к Отечеству», – заявил координатор регионального отделения партии Илья Журавлёв.

В День военного пенсионера он от имени соратников по партии выразил благодарность всем, кто прошёл школу службы, остался верен своим идеалам и продолжает быть примером стойкости и любви к России.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города