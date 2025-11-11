Это на Новый год: Что купить заранее, чтобы сэкономить

До Нового года остается чуть менее двух месяцев, поэтому уже можно задуматься о покупке продуктов и подарков. Если вам кажется, что время еще есть, то не успеете оглянуться, как оно пролетит, а заодно и взлетят цены ближе к празднику. Поэтому большинство людей, в том числе в целях экономии, предпочитают совершать покупке заранее, не торопясь и без очередей.

Подарки, наряды, сервировка

Перед Новым годом начинается паника, можно о ком-то забыть. А еще хуже о себе. Поэтому сейчас самое время составить список, кому и что вы подарите. Потратить вечер на выбор и заказ этих подарков на маркетплейсах.

Отличный лайфхак для родителей дошкольников и школьников заказать уже детям подарки на целую группу или класс, пока действуют распродажи и необходимое количество нужных вам наборов есть в наличии. Ближе к Новому году, вы же понимаете, уже не так просто будет набрать 25-30 комплектов. И вы не будете нервничать накануне утренников в очередях на маркетплейсах или вообще переживая, что задерживается доставка.

Наши собеседники -мамы из родкомитета одного из садов Севастополя рассказали нам, что уже второй год подряд заказывают новогодние подарки детям еще в октябре, как раз по распродажи «Черной пятницы». И по опыту прошлого года они помнят, что им удалось купить наборы Lego по 450 рублей, а ближе к утреннику им нужно было докупить еще два комплекта для новеньких мальчиков, но дешевле 800 рублей такого набора уже не было. Поэтому в этом году они пошли по тому же пути и заказанные подарки уже ждут ребят – по скидке начавшейся распродажи удалось купить конструкторы даже не по 450, а по 390 рублей.

Список подарков утвержден, теперь можно подумать и о сервировке и нарядах: своих, квартиры и стола. Прекрасное время придумать, как вы украсите квартиру, обновить гирлянды, сделать с детьми подделки – за два месяца хватит времени создать своими руками массу новогодних игрушек и гирлянд.

И в вашем доме уже начала царить волшебная атмосфера – есть время заранее выбрать новую скатерть, салфетки, тематические шторы и венок над дверью.

Многие перед Новым годом обязательно ходят на семейную фотосессию. Спрос в Севастополе высок на эту услугу, поэтому пора бронировать и выбирать для нее и самой главной ночи наряд для себя и членов семьи. Представляете, сколько дел нужно сделать и сколько всего купить и заказать? Уже и двух месяцев может не хватить.

Что уже можно закупать на праздничный стол?

Некоторые продукты для новогоднего стола, как уже говорилось, выгоднее купить заранее, чтобы потом не тратить время и не переплачивать. Начните с составления меню вашего праздничного стола- это вам поможет точно выяснить список необходимых продуктов и не купить ничего лишнего.

Специалисты рекомендуют купить:

консервы (зеленый горошек, грибы, оливки, маслины, кукурузу или рыбные);

Заправки для салатов;

Маринованные огурцы;

Специи;

Икру — баночная икра при хранении в холодильнике или морозильной камере прекрасно сохраняет свежесть до нескольких месяцев.

Растительное масло;

Крупы для салатов и гарниров.

Муку для выпечки и прочие ингредиенты для нее: сгущенку, мед, джемы, шоколадную пасту, разрыхлитель, ванилин и прочее.

Орехи и сухофрукты. Изюм, курага, чернослив, финики — отличная основа для десертов и украшений для новогодней выпечки. Они долго хранятся, особенно в герметичной таре.

Конфеты, компоненты для десертов;

Сладкие напитки (газировки, соки);

Алкоголь — ближе к праздникам эти напитки станут заметно дороже;

Мясо или рыбу- она прекрасно сохранится в морозилке до Нового года;

Замороженные морепродукты. Креветки, кальмары, мидии, гребешки — всё это спокойно пролежит в морозилке до праздника, если соблюдать температурный режим

Подсчеты и наследии бабушек

По подсчетам аналитиков в прошлом году, в среднем россияне потратили на новогодний стол до 8 тысяч рублей. Но если грамотно все спланировать и закупиться заранее можно сэкономить треть этой суммы. Особенно, если на вашем столе появится только икра, шампанское и оливье. Это традиционно самые востребованные продукты декабря.

А еще стоит вспомнить, что традиция готовиться к Новому году заранее появилась ещё в советское время. Но тогда дефицит заставлял людей закупать конфеты, консервы за несколько недель, а иногда и за месяц. Сейчас к этому возвращаются не из боязни пустых потолок, а из желания сэкономить время и нервы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова