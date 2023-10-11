Севастополь падает в рейтинге регионов России по уровню благосостояния жителей

Севастополь упал на две позиции по сравнению с прошлым годом и занял 64 строчку в рейтинге регионов России по уровню благосостояния населения. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

Разработчики рейтинга учитывали уровень доходов к расходам, объемы вкладов в банках, возможность семьям брать ипотеку и долю населения с доходом выше 60 тыс. рублей.

Примечательно, что Севастополь улучшил свой общий бал по сравнению с прошлым годом, однако по сравнению с другими регионами России наш город развивается не достаточно быстро.

Также аналитики отмечают, что уровень жизни в различных регионах России сильно различается. Однако стоит отметить, что в 2022 году наблюдался положительный тренд в большинстве субъектов Российской Федерации, что в значительной степени связано с увеличением доходов населения. В частности, медианный доход населения в среднем по стране вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Лидерами в рейтинге оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Также в первой десятке значатся Чукотский автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край. Это свидетельствует о том, что в рейтинге преобладают регионы крайнего севера и столичные территории, где высокий уровень доходов населения позволяет успешно компенсировать даже высокие цены.

В нижней части рейтинга находятся регионы, в которых уровень доходов населения является низким. Последние десять позиций в рейтинге заняли Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва и Республика Ингушетия. Эти регионы характеризуются более низкими уровнями доходов, что отразилось на их позициях в рейтинге.

Напомним, Севастополь: на 90 месте по уровню зарплат среди топ-100 городов России, в 10-ке регионов России с самым дорогим бензином, лидер по падению объемов строительных работ, на 63 месте в России по социально-экономическому развитию, а также один из лидеров по недоступности ипотеки в России.

Дмитрий Островский