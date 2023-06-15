Севастополь лидер по падению объемов строительных работ

Объем строительных работы в Севастополе в I квартале этого года упал на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это самый высокий показатель в стране.

Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг. По их данным, помимо Севастополя падение объемов зафиксировано в 23 регионах России.

Напомним, севастопольские семьи одни из самых бедных в России. Севастополь занял 76 строчку в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей. В нашем городе в семье с двумя детьми после минимальных расходов потенциально должно оставаться 10, 8 тыс. рублей, с одним ребенком – 26,4 тыс. рублей. Примечательно, что эти цифры почти в пять раз ниже среднего уровня по стране.