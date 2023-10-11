Не хотел, но попал: севастополец бросил жене в спину нож

В Севастополе задержали мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью своей жены. Праздничное застолье для семейной пары закончилось закончилось серьёзной травмой и уголовной ответственностью.

Конфликт начался со словесной перепалки. Глава семейства не смог сдержать эмоций, схватил со стола кухонный нож и собирался бросить его в комнату, чтобы таким образом остудить пыл и припугнуть жену. Увидев, что супруг взялся за нож, женщина испугалась и решила убежать в комнату. В момент, когда потерпевшая выбегала, нож вонзился ей в поясничную область. Муж пытался оказать супруге первую помощь самостоятельно, но она вызвала полицию.

Нанесенная ей травма была отнесена к тяжкому вреду здоровью.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Ольга Сурикова