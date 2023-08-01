Севастополь в 10-ке регионов России с самым дорогим бензином

Севастополь занял 76-ю строчку в рейтинге регионов России по доступности бензина в 2023 году. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

Стоит отметить, что по уровню роста цены на топливо наш город занимает 5 строчку рейтинга. В Севастополе за первое полугодие цена на АИ-92 выросла 4,9 %. На чистую среднюю зарплату в городе-герое можно купить 719 литров АИ-92. В июне это топливо в нашем городе в среднем стоило 53,26.

В целом по стране цены на бензин по итогам первого полугодия 2023 года выросли почти во всех регионах. В июне 23 года средние цены автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 44,90 руб. за литр до 60 руб., при среднероссийском уровне 48,37 руб. за литр.

В восьми регионах – Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Магаданской области, Сахалинской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Мурманской области и Республике Саха (Якутия) – жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц. В 21 субъекте РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от 1000 до 1500 литров бензина АИ-92. В лидирующую группу по доступности бензина для населения входят северные и столичные регионы.

Меньше 700 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители восьми регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.

Напомним, Севастополь занял 6 место среди регионов России по продолжительности рабочей недели.