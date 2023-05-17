Севастополь на 63 месте в России по социально-экономическому развитию

Севастополь занял 63 место в рейтинге социально-экономического развития регионов России, сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

Рейтинг составлен экспертами по данным Росстата, Минфина, Федерального казначейства. Наш город получил 32, 638 балла, а Москва, занимающая первое место – 89, 671. В прошлом году Севастополь занимал 64 строчку рейтинга.

Самая удручающая ситуация в Еврейской автономной области, которая набрала всего 12,252 балла. По итогам 2022 года интегральный рейтинг вырос у 48 регионов и снизился у 37.