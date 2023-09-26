Севастополь на 90 месте по уровню зарплат среди топ-100 городов России

Севастополь занял 90-е место из 100 городов России с самой высокой покупательной способностью средней зарплаты. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В нашем городе средняя зарплата в I полугодии 2023 года составляет 47, 3 тыс. рублей. Это на 10,9 % выше, чем в прошлом году.

На эти деньги рядовой севастополец может себе позволить купить почти 2,5 фиксированных потребительских набора.

В состав фиксированного набора входит порядка 72 продовольственных и непродовольственных товара и 12 услуг. Первое место занял Новый Уренгой со 142, 6 тыс. рублей средней зарплаты.

Напомним, Севастополь в 10-ке регионов России с самым дорогим бензином.