В Севастополе почти самая недоступная ипотека в России

Севастополь занял 81 строчку в рейтинге регионов России по доступности ипотеки. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В нашем городе только 9,3 % семей могут себе позволить взять жилье в кредит. Низ списка Севастополь делит с Карачаево-Черкессией и Кабардино-Балкарией. В этих национальных республиках традиционно большой состав семьи, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого.

Причины недоступности ипотеки в Севастополе не называются. Лучше всего ситуация с ипотекой в нефтедобывающих регионах.

В целом по стране по итогам 2022 года было выдано 1,3 миллиона новых ипотечных кредитов, а за семь месяцев 2023 года еще примерно один миллион. Таким образом, число кредитов продолжает находится на высоком уровне, как в 2021 и в 2020 годах.

Напомним, в 2022 году в Севастополе только 0,7 % трудоспособных горожан брали ипотеку.