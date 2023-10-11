В Севастополе можно будет бесплатно проверить молочную железу

В Севастопольском онкологическом диспансере 14 октября проведут День открытых дверей по диагностике рака молочной железы

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы

Адрес: поликлиника онкологического диспансера имени А.А Задорожного, улица Ерошенко, 13.

Врачи будут вести приём с 09:00 до 13:00

Нужно обязательно записаться по телефону горячей линии Единого контактного центра здравоохранения – «122» (с мобильного, бесплатно) и регистратуры поликлиники онкологического диспансера +7 978 254 50 08 или +7 (8692) 41-77-15.

Направление от врача не требуется.

На обследования приглашают женщин, которые не состоят на диспансерном учете в онкологическом диспансере.

При себе необходимо иметь паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС, результаты обследований, пройденных ранее (при их наличии).