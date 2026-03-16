Севастополь отмечает 12-летие референдума

12 лет назад утро у севастопольцев и крымчан началось с голосования на избирательных участках за вхождение в состав России

На референдум были вынесены следующие вопросы: «1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Бюллетени для голосования были напечатаны на трех языках: русском, украинском и крымско-татaрском.

16 марта 2014 года 95,6 % севастопольцев отдали свои голоса за вхождение города-героя Севастополя в состав Российской Федерации. Явка на референдуме в Севастополе составила 89,5%

Сегодня, 12 лет спустя, значимость этого выбора ощущается особенно остро.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова