Севастополь открывает набор в космонавты

Космический парк приключений для детей и взрослых. Здесь собрали знания о космосе, аттракционы, шоу и объединили их с современными технологиями.

«Космодрайв» предлагает приключения на любой возраст и вкус: здесь можно прогуляться по МКС в виртуальной реальности, увидеть опыты с электричеством, ощутить гравитацию Юпитера, проверить вестибулярный аппарат на гироскопе и многое другое. Чего только стоит шоу с танцующими молниями или эксперимент с удивительным генератором Ван де Граафа. Такую физику полюбят даже заядлые двоечники. Все экспонаты интерактивны, ребенок может играть с ними и учиться чему-то новому.

Программа выставки:

— тренировка на космических тренажерах; — музей космонавтики;

— квесты в виртуальной реальности;

— зона гравитации планеты Юпитер;

— тематическая зона с героями из саги «Звездные войны»;

— Тесла-шоу;

— мастер-классы на тему космоса на любой возраст и вкус;

На выставку можно приходить как семьей, так и всем классом. Групповые посещения бронируются заранее. Каждый вторник на вставке социальный день, когда на космическую станцию «Космодрайв» приглашают детские дома, людей с особыми потребностями ограниченными возможностями бесплатно.

Международная выставка «Космодрайв» стартует в Севастополе с 28 октября по 3 декабря

https://kosmodrive.com/ru/sevastopol/

Вконтакте https://vk.com/kosmodrive_sevastopol

YouTube канал https://www.youtube.com/channel/UCzqr5cMXlFNG7ulTkAUdXvA

ОРГАНИЗАТОР:

Международная выставочная компания Mirey Robotics\

Реклама. ООО «МИРЕЙ РОБОТИКС УК» ИНН 6452151398 ОГРН 1236400003982 erid: LdtCJyBZn