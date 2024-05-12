Новое правительство: курс на технологическое лидерство и кадровые изменения

В преддверии нового политического сезона, кабинет министров Российской Федерации претерпевает значительные изменения. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил новые кандидатуры в обновленное правительство, в том числе и из регионов, чьи представители уже зарекомендовали себя на федеральном уровне.

Особое внимание в новом правительственном составе уделяется усилению технологического лидерства страны. По словам пресс-секретаря правительства Бориса Белякова, в связи с подписанием нового майского указа президентом, произошло повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность. Это решение мотивировано стремлением «сделать технологическое лидерство в самых различных областях мощным драйвером развития экономики».

Среди значимых назначений – Роман Старовойт, губернатор Курской области, предложен на пост министра транспорта. Его кандидатура вызывает особый интерес, ведь Старовойт обладает значительным опытом в дорожной отрасли, руководив Росавтодором и занимаясь безопасностью и качеством дорожной деятельности в рамках президиума Госсовета по транспорту. С 2019 года он стоит во главе Курской области, региона, который в последнее время оказался на переднем крае из-за событий на Украине.

Интересно, что назначение новых вице-премьеров и министров впервые пройдет по обновленной процедуре. В соответствии с поправками 2020 года в Конституцию, Госдума утверждает кандидатуры не только премьер-министра, но и всех министров, кроме руководителей силовых ведомств, МИДа и Минюста, которые назначаются после консультаций с Советом Федерации. По словам Валентины Матвиенко, спикера Совфеда, кандидатуры могут быть представлены в Совет Федерации до 15 мая.

В целом список кандидатов на ключевые посты, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным выглядит так:

Вице-премьеры:

Денис Мантуров, бывший глава Минпромторга, предложен на пост первого вице-премьера.

Виталий Савельев, бывший министр транспорта, предложен в качестве вице-премьера по транспорту.

Дмитрий Патрушев, бывший глава Минсельхоза, предложен на должность вице-премьера.

Александр Новак буде

Дмитрий Григоренко продолжит работу по

Дмитрий Чернышенко расширит свои полномочия за счет курирования Минпросвещения и Росмолодежи.

Татьяна Голикова продолжит курировать социальный блок, включая Минздрав, Минтруд и Минкультуры.

Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин сохранят свои посты вице-премьеров.

Министры:

Роман Старовойт, губернатор Курской области, предложен на пост министра транспорта.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, предложен на пост главы Минпромторга.

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, предложен на должность министра энергетики.

Оксана Лут, первый замглавы Минсельхоза, предложена на должность министра сельского хозяйства.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, предложен на пост министра спорта.

Министры, сохраняющие свои посты:

Михаил Мурашко (Минздрав)

Ольга Любимова (Минкультуры)

Сергей Кравцов (Минпросвещения)

Валерий Фальков (Минобрнауки)

Алексей Чекунков (Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики)

Александр Козлов (Минприроды)

Максут Шадаев (Мин

Ирек Файзуллин (Минстрой)

Антон Котяков (Минтруд)

Антон Силуанов (Минфин)

Максим Решетников (Минэкономразвития)

Напомним, на пленарном заседании Госдумы 10 мая был одобрен проект постановления об избрании Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.