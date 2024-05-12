Новое правительство: курс на технологическое лидерство и кадровые изменения

В преддверии нового политического сезона, кабинет министров Российской Федерации претерпевает значительные изменения. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил новые кандидатуры в обновленное правительство, в том числе и из регионов, чьи представители уже зарекомендовали себя на федеральном уровне.
Особое внимание в новом правительственном составе уделяется усилению технологического лидерства страны. По словам пресс-секретаря правительства Бориса Белякова, в связи с подписанием нового майского указа президентом, произошло повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность. Это решение мотивировано стремлением «сделать технологическое лидерство в самых различных областях мощным драйвером развития экономики».
Среди значимых назначений – Роман Старовойт, губернатор Курской области, предложен на пост министра транспорта. Его кандидатура вызывает особый интерес, ведь Старовойт обладает значительным опытом в дорожной отрасли, руководив Росавтодором и занимаясь безопасностью и качеством дорожной деятельности в рамках президиума Госсовета по транспорту. С 2019 года он стоит во главе Курской области, региона, который в последнее время оказался на переднем крае из-за событий на Украине.
Интересно, что назначение новых вице-премьеров и министров впервые пройдет по обновленной процедуре. В соответствии с поправками 2020 года в Конституцию, Госдума утверждает кандидатуры не только премьер-министра, но и всех министров, кроме руководителей силовых ведомств, МИДа и Минюста, которые назначаются после консультаций с Советом Федерации. По словам Валентины Матвиенко, спикера Совфеда, кандидатуры могут быть представлены в Совет Федерации до 15 мая.
В целом список кандидатов на ключевые посты, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным выглядит так:
Вице-премьеры:
- Денис Мантуров, бывший глава Минпромторга, предложен на пост первого вице-премьера.
- Виталий Савельев, бывший министр транспорта, предложен в качестве вице-премьера по транспорту.
- Дмитрий Патрушев, бывший глава Минсельхоза, предложен на должность вице-премьера.
- Александр Новак буде
- Дмитрий Григоренко продолжит работу по
- Дмитрий Чернышенко расширит свои полномочия за счет курирования Минпросвещения и Росмолодежи.
- Татьяна Голикова продолжит курировать социальный блок, включая Минздрав, Минтруд и Минкультуры.
- Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин сохранят свои посты вице-премьеров.
Министры:
- Роман Старовойт, губернатор Курской области, предложен на пост министра транспорта.
- Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, предложен на пост главы Минпромторга.
- Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, предложен на должность министра энергетики.
- Оксана Лут, первый замглавы Минсельхоза, предложена на должность министра сельского хозяйства.
- Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, предложен на пост министра спорта.
Министры, сохраняющие свои посты:
- Михаил Мурашко (Минздрав)
- Ольга Любимова (Минкультуры)
- Сергей Кравцов (Минпросвещения)
- Валерий Фальков (Минобрнауки)
- Алексей Чекунков (Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики)
- Александр Козлов (Минприроды)
- Максут Шадаев (Мин
- Ирек Файзуллин (Минстрой)
- Антон Котяков (Минтруд)
- Антон Силуанов (Минфин)
- Максим Решетников (Минэкономразвития)
Напомним, на пленарном заседании Госдумы 10 мая был одобрен проект постановления об избрании Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.