Новое правительство: курс на технологическое лидерство и кадровые изменения

Политика
12-05-2024
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В преддверии нового политического сезона, кабинет министров Российской Федерации претерпевает значительные изменения. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил новые кандидатуры в обновленное правительство, в том числе и из регионов, чьи представители уже зарекомендовали себя на федеральном уровне.

Особое внимание в новом правительственном составе уделяется усилению технологического лидерства страны. По словам пресс-секретаря правительства Бориса Белякова, в связи с подписанием нового майского указа президентом, произошло повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность. Это решение мотивировано стремлением «сделать технологическое лидерство в самых различных областях мощным драйвером развития экономики».

Среди значимых назначений – Роман Старовойт, губернатор Курской области, предложен на пост министра транспорта. Его кандидатура вызывает особый интерес, ведь Старовойт обладает значительным опытом в дорожной отрасли, руководив Росавтодором и занимаясь безопасностью и качеством дорожной деятельности в рамках президиума Госсовета по транспорту. С 2019 года он стоит во главе Курской области, региона, который в последнее время оказался на переднем крае из-за событий на Украине.

Интересно, что назначение новых вице-премьеров и министров впервые пройдет по обновленной процедуре. В соответствии с поправками 2020 года в Конституцию, Госдума утверждает кандидатуры не только премьер-министра, но и всех министров, кроме руководителей силовых ведомств, МИДа и Минюста, которые назначаются после консультаций с Советом Федерации. По словам Валентины Матвиенко, спикера Совфеда, кандидатуры могут быть представлены в Совет Федерации до 15 мая.

В целом список кандидатов на ключевые посты, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным выглядит так:

Вице-премьеры:

  • Денис Мантуров, бывший глава Минпромторга, предложен на пост первого вице-премьера.
  • Виталий Савельев, бывший министр транспорта, предложен в качестве вице-премьера по транспорту.
  • Дмитрий Патрушев, бывший глава Минсельхоза, предложен на должность вице-премьера.
  • Александр Новак буде
  • Дмитрий Григоренко продолжит работу по
  • Дмитрий Чернышенко расширит свои полномочия за счет курирования Минпросвещения и Росмолодежи.
  • Татьяна Голикова продолжит курировать социальный блок, включая Минздрав, Минтруд и Минкультуры.
  • Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин сохранят свои посты вице-премьеров.

Министры:

  • Роман Старовойт, губернатор Курской области, предложен на пост министра транспорта.
  • Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, предложен на пост главы Минпромторга.
  • Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, предложен на должность министра энергетики.
  • Оксана Лут, первый замглавы Минсельхоза, предложена на должность министра сельского хозяйства.
  • Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, предложен на пост министра спорта.

Министры, сохраняющие свои посты:

  • Михаил Мурашко (Минздрав)
  • Ольга Любимова (Минкультуры)
  • Сергей Кравцов (Минпросвещения)
  • Валерий Фальков (Минобрнауки)
  • Алексей Чекунков (Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики)
  • Александр Козлов (Минприроды)
  • Максут Шадаев (Мин
  • Ирек Файзуллин (Минстрой)
  • Антон Котяков (Минтруд)
  • Антон Силуанов (Минфин)
  • Максим Решетников (Минэкономразвития)

Напомним, на пленарном заседании Госдумы 10 мая был одобрен проект постановления об избрании Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

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