Развожаев отреагировал на нелицеприятное высказывание о Севастополе на соцпроекте «Большие девочки»

В сети разразился скандал после высказывания участницы соцпроекта «Большие девочки» на канале «Пятница» о Севастополе. Она назвала город-герой «дырой».

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал такое высказывание кощунством, тем более после чествования дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

«Уверен, что девушка уже осознала свою ошибку, видя такую реакцию общественности. А она и не могла быть другой. Жители легендарного города-героя любят и уважают историю своего города, готовы защищать его всегда от любых нападок. Невозможно жить в нашем городе и не любить его!» — сказал он.

Глава города обратился и к руководству проекта, так как он считает, что недопустимо выпускать шоу с таким высказыванием.

«Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно. Уверен, что руководство канала примет соответствующие решения», — считает Развожаев.

Отметим, что сама участница Арина Киселева, которая представляла Севастополь, родом из Красноярска. В шоу похудения она пришла с весом 106 кг при росте 160 см, в 20 лет.

Ольга Сурикова