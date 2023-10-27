Информацию о покушении на экс-депутата Верховной рады Олега Царева подтвердили его родные

В телеграм-канале Царева появилось сообщение с информацией о покушении. Оно написано от имени администратора.

«Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли.

Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», — говорится в сообщении.

Напомним, информация о покушении появилась сегодня утром.