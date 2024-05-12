Молодежь ЛДПР участвовала во Всероссийской зарядке

В субботу, 11 мая, в регионах нашей страны прошла масштабная акция ЛДПР по привлечению в спорт всех желающих в рамках Всероссийской зарядки. Участие принимала и молодежь Севастопольского отделения ЛДПР

Молодёжная организация ЛДПР Севастополя провела мастер-класс по футболу в рамках проекта «Мне по силам».

«Опытные футболисты команды ЛДПР показали технику владения мячом, финты и футбольные хитрости. Мы благодарим всех кто принял участие в мастер-классе», — рассказал руководитель молодежной организации ЛДПР в Севастополе Борис Этенко.