С новой системой выдачи QR-кодов жизнь в Севастополе как будто потеряла искру и драйв

Каждый вечер практически каждый автовладелец был участником рулетки: в определенный момент жизнь вокруг останавливалась и севастопольцы упорно жали на кнопку получить код на всех имеющихся в доме телефонах.

Ловить коды помогали не только все члены семьи, родственники и знакомые, проживающие за сотни километров от Севастополя, но и незнакомые люди предлагали другим в чатах помощь, надеясь на свою счастливую руку.

Более того, на время запуска рулетки останавливались все праздники и увеселительные программы в кафе. На свадьбах тамада лично следил за временем и в нужный момент начинались он-лайн «состязания».

Читательница «Севкора» рассказала, что даже на выпускном у ее ребенка, который они отмечали за городом, ведущий заранее предупредил, что нужно готовиться к раздаче Qr-кодов. И когда счастливая мама —одна на все празднике —получила свой код, она стала просто звездой танцпола, собирала поздравления, как будто выиграла самый сложный конкурс.

Теперь же, с новой системой раздаче кодов на топливо, севастольцы стали как будто просто зрителями и отточенный навык быстро жать клавишу пропадает даром.