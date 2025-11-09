С 10 ноября заповедник «Казантипский» закрывается для туристов

09-11-2025

В связи с необходимостью снижения антропогенной нагрузки на природные комплексы государственного природного заповедника «Казантипский» с 10 ноября вводится запрет на туристические посещения. Заповедник вновь откроется для посетителей только после особого распоряжения дирекции.

Одновременно остаётся закрытым для посещения и государственный природный заповедник «Опукский».

Анна Левина