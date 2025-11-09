Роскомнадзор получит полный контроль над Рунетом с 1 марта 2026 года. Правительство утвердило постановление №1667, согласно которому РКН совместно с Минцифры и ФСБ сможет отдавать обязательные приказы операторам связи, менять маршруты интернет-трафика, включать фильтры и блокировки, а в критических случаях — временно изолировать Рунет от глобальной сети.

Операторы будут обязаны немедленно выполнять все распоряжения ведомства. При блокировке легального контента провайдеры могут обходить фильтры, уведомив Роскомнадзор.

Документ, разработанный в рамках закона «О суверенном Рунете» (2019 года), действует до 1 марта 2032 года.

