ФНС начала проверку скрытых доходов неработающих россиян

Федеральная налоговая служба запустила систему с искусственным интеллектом, которая отслеживает скрытые доходы у официально неработающих граждан. Новый алгоритм анализирует публикации в социальных сетях и сопоставляет образ жизни с заявленными доходами. Если у «безработного» выявляются дорогие машины, путешествия или крупные покупки, начинаются проверки. По итогам мероприятий налоговики могут начислить недоимки и штрафы.

В 2025 году в Москве уже доначислено более 2 млрд рублей, часть средств — за незаконную сдачу недвижимости. Ведомство заявляет, что неработающие будут постоянно находиться под контролем.

