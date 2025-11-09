Купоны, скидки, боты: к «Черной пятнице» мошенники готовят новые схемы развода

В канун ноябрьских распродаж, известных как «Черная пятница», российские пользователи интернета столкнулись с масштабной волной мошенничеств.

Аферисты рассылают через почту и мессенджеры письма с фейковыми розыгрышами, создают рассылки с информацией о выигрышах, призах и подарках, а также поддельные сайты и чаты, чтобы получить личные данные или денежные средства россиян.

Еще одна схема обмана — создание в мессенджерах чатов, где под видом реальных людей боты убеждают пользователей, что многие уже получили подарки. Для получения «приза» пользователю предлагают оплатить лишь доставку. Другой распространенный метод — предложение купить фейковые купоны на скидку.

Особо креативные мошенники создают однодневные онлайн-магазины, при заказе в которых покупатели остаются и без средств, и без товаров.

Эксперты просят граждан быть внимательными и не поддаваться на слишком щедрые обещания и нереально огромные скидки.

