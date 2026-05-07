Как правильно выбрать велосипед? И кто может помочь в этом в Севастополе?

Сразу спойлер: Вам, действительно, в этом с удовольствием помогут, еще и примут в свое содружество.

Но начнем сначала. С приходом теплого времени велосипед становится одним из самых удобных способов передвижения на свежем воздухе, а так как мы живем в Севастополе некоторые и не перестают на нем ездить круглый год.

По данным «Авито», интерес к велосипедам на их площадке заметно усиливается с началом весны: в марте продажи увеличились в 2,5 раза по сравнению с февралем.

Поддаться общему настроению и пересесть на двухколесного — это хорошо, но перед покупкой обязательно ответьте себе на вопрос, где и как вы планируете ездить. Один и тот же велосипед может отлично чувствовать себя на асфальте, но быть неудобным в лесу или на песке. Поэтому сначала важно понять свои задачи, а уже потом смотреть на характеристики.

1. Определите, где будете кататься

Город и асфальт

Для города лучше всего подходят:

городские велосипеды;

гибриды;

дорожные модели.

Они удобные, имеют комфортную посадку, хорошо едут по асфальту и часто оснащаются крыльями, багажником и защитой цепи.

Подойдут для:

поездок на работу;

прогулок;

велодорожек;

спокойной езды.

Но если вы решили сразу открыть для себя лес, грунтовые дороги — лучше выбирать горный велосипед (MTB).

Особенности:

широкие покрышки с протектором;

амортизация;

прочная рама;

хорошие тормоза.

Подходит для:

лесных троп;

грунта;

камней;

неровных дорог;

бездорожья.

Если дороги смешанные — асфальт + лес — хорошим вариантом будет кроссовый или гибридный велосипед.

Настоящим ценителям спортивного туризма, которые готовы к дальним поездкам и путешествиям на велосипеде подойдут:

туристические велосипеды;

гравийные велосипеды;

гибриды.

Они рассчитаны на длительную езду, комфортную посадку и перевозку вещей.

Плюсы:

можно установить багажник;

удобны на длинных дистанциях;

подходят для разных типов покрытия.

И для скоростной спортивной езды по асфальту обратите внимание на шоссейный велосипед.

Особенности:

лёгкая рама;

тонкие колёса;

высокая скорость;

спортивная посадка.

Подходит для:

трасс;

тренировок;

длительных скоростных поездок.

Но такой велосипед не подойдет для плохих дорог.

Итак, куда и как ездить вы определились, посмотрим, на что нужно обратить внимание при покупке.

Какой велосипед под какую местность подходит

Местность Подходящий велосипед Город, асфальт Городской, гибрид Парк, лёгкий грунт Гибрид, кроссовый Лес, грязь, камни Горный (MTB) Горы и сложное бездорожье MTB двухподвес Дальние путешествия Туристический, гравийный Скоростная езда по шоссе Шоссейный Смешанные дороги Гравийный или гибрид

Размер рамы

Как рассказал «Севкору» руководитель севастопольского велоклуба «Муссон» Виктор Трепитка, это, пожалуй, самый важный параметр. Неправильный размер вызывает усталость и дискомфорт.

Обычно размер подбирают по росту:

до 165 см — S;

165–175 см — M;

175–185 см — L;

выше 185 см — XL.

Дальше подбираете под себя колеса:

26″ — манёвренные, чаще для подростков или старых MTB;

27.5″ — универсальный вариант;

29″ — лучше проходят неровности и подходят для дальних поездок;

28″ — часто встречаются у городских и шоссейных моделей.

В зависимости от того, для каких целей у вас будет велосипед, обратите внимание на амортизацию и тормоза. Так, для леса и грунта лучше дисковые.

Количество скоростей

Глава велоклуба сразу отметил, большое количество передач не всегда необходимо. Для города достаточно и одной скорости. А вот если отправитесь в горы или в поездку по пересеченной местности, лучше иметь на велосипеде больше диапазон передач.

Этап покупки велосипеда. Новый или Б/У

«Я думаю, если человек только начинает, лучше купить бэушный велосипед, выяснить все положительные качества и недостатки его, и в следующий раз уже купить новый. Чаще также и машину покупают. Сначала покупают простенькую машину, год-два поездить на ней, все узнать, а потом уже купить посерьезнее машину. Даже новый велосипед новичок будет «угрохивать» поначалу из-за неопытности и незнания. Так лучше бэушный «поугрохивает», и не так жалко будет, и будет понимать, какие детали покупать надо или не надо», — посоветовал Виктор Трепитка.

Аналитики «Авито» сообщили «Севкору», что большинство покупок велосипедов приходится на ресейл (67%). Средняя цена на новый велосипед — около 17 500 рублей, а в ресейле — примерно 10 000 рублей.

Члены велоклуба «Муссон» нам подсказали, что часто люди выставляют на продажу почти новые модели, которые использовались недолго, поэтому хороший велосипед для городской езды можно купить «с пробегом» за 15 тысяч рублей, а, если повезете, и ниже. Мы встретили предложения для взрослого велосипеда даже за 5-6 тысяч.

Далее, чем сложнее вы хотите себе велодруга, тем дороже он вам может обойтись. Все будет еще зависеть от того, какое снаряжение и комплектующие к нему понадобятся, поэтому будьте готовы и к 150 тысячам рублей.

Как настроить велосипед

Приобретение велосипеда – бесспорно важнейшая задача. И, допустим, вы ее решили, проехались на долгожданном железном коне несколько километров, и сразу почувствовали дискомфортные ощущения в пояснице, шее, суставах рук и ног. Значит вы упустили важный шаг — регулировку велосипеда под себя.

Правильное расстояние между рамой и промежностью когда человек стоит над рамой, как для представителей сильного пола, так и для представительниц прекрасного пола, составляет 3-5 сантиметров.

Регулировка руля

На угол поворота влияют размеры транспортного средства и его длина. Чем больше длинна туловища, тем под большим углом стоит выставлять руль. Делать угол больше не стоит, так как в таком случае ваши кисти будут расположены в вывернутом положении, что чревато травмированием.

Ручки тормозов должны располагаться так, чтобы максимум усилий по нажатию можно было приложить указательным пальцем. При ободных тормозах если нажать ручку до упора и она соприкоснется с пальцами, стоит подтянуть тормозной тросик. При гидравлических тормозах стоит прибавить давления.

В ручке тормоза необходимо оставить немного свободного места между пальцами и ручкой. Пальцам ничего не должно препятствовать дотягиваться до ручки тормоза.

Переключатель скоростей, расположенный на руле, также не должен соприкасаться с пальцами. Они должны незначительно тянуться к нему, чтобы небыло натираний и неприятных ощущений во время езды.

Регулировка седла

Чтобы правильно отрегулировать высоту седения, обратитесь к кому-то за помощью. Сядьте на велотранспорт, пусть ваш товарищ подержит его в положении езды. На расположенную внизу педаль поставьте ногу, она должна быть прямой на 90%. Это исключит болевые ощущения в ногах.

Сидя на велосипеде, ваши руки должны иметь легки сгиб в локтях.

Настройка рулевого выноса

Чтобы отрегулировать вынос руля, предложите товарищу придержать велосипед. Сидя на велосипеде, надежно держите руль. В случае если ваши руки ровные в локтях, а до руля нужно тянуться, необходимо сделать вынос короче, так как какое расположение во время езды принесет ощущение вибраций и усталости в спине и суставах рук.

Нормальный наклон спины — 45. Так голова находится в правильном расположении, отсутствуют болевые ощущения в шее, кисти рук не напряжены, а тормозами и регулятором скоростей легко управлять.

И главный совет от велоклуба «Муссон», перед самой покупкой возьмите велосипед у друга, у знакомого и проедьтесь на нем, только так вы поймете, что вам нужно. А друзьями, готовыми прийти на помощь в выборе, тест–драйве и настройке железного коня, готовы стать ребята из велоклуба. Его руководитель подчеркнул, что к ним можно прийти практически в любое время — если они не в велопутешествиях, и получать бескорыстную помощь и советы в обращении с двухколесным другом.

Ольга Сурикова