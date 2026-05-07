Как правильно выбрать велосипед? И кто может помочь в этом в Севастополе?

Сразу спойлер: Вам, действительно, в этом с удовольствием помогут, еще и примут в свое содружество.
Но начнем сначала. С приходом теплого времени велосипед становится одним из самых удобных способов передвижения на свежем воздухе, а так как мы живем в Севастополе некоторые и не перестают на нем ездить круглый год.
По данным «Авито», интерес к велосипедам на их площадке заметно усиливается с началом весны: в марте продажи увеличились в 2,5 раза по сравнению с февралем.
Поддаться общему настроению и пересесть на двухколесного — это хорошо, но перед покупкой обязательно ответьте себе на вопрос, где и как вы планируете ездить. Один и тот же велосипед может отлично чувствовать себя на асфальте, но быть неудобным в лесу или на песке. Поэтому сначала важно понять свои задачи, а уже потом смотреть на характеристики.
1. Определите, где будете кататься
Город и асфальт
Для города лучше всего подходят:
- городские велосипеды;
- гибриды;
- дорожные модели.
Они удобные, имеют комфортную посадку, хорошо едут по асфальту и часто оснащаются крыльями, багажником и защитой цепи.
Подойдут для:
- поездок на работу;
- прогулок;
- велодорожек;
- спокойной езды.
Но если вы решили сразу открыть для себя лес, грунтовые дороги — лучше выбирать горный велосипед (MTB).
Особенности:
- широкие покрышки с протектором;
- амортизация;
- прочная рама;
- хорошие тормоза.
Подходит для:
- лесных троп;
- грунта;
- камней;
- неровных дорог;
- бездорожья.
Если дороги смешанные — асфальт + лес — хорошим вариантом будет кроссовый или гибридный велосипед.
Настоящим ценителям спортивного туризма, которые готовы к дальним поездкам и путешествиям на велосипеде подойдут:
- туристические велосипеды;
- гравийные велосипеды;
- гибриды.
Они рассчитаны на длительную езду, комфортную посадку и перевозку вещей.
Плюсы:
- можно установить багажник;
- удобны на длинных дистанциях;
- подходят для разных типов покрытия.
И для скоростной спортивной езды по асфальту обратите внимание на шоссейный велосипед.
Особенности:
- лёгкая рама;
- тонкие колёса;
- высокая скорость;
- спортивная посадка.
Подходит для:
- трасс;
- тренировок;
- длительных скоростных поездок.
Но такой велосипед не подойдет для плохих дорог.
Итак, куда и как ездить вы определились, посмотрим, на что нужно обратить внимание при покупке.
Какой велосипед под какую местность подходит
|Местность
|Подходящий велосипед
|Город, асфальт
|Городской, гибрид
|Парк, лёгкий грунт
|Гибрид, кроссовый
|Лес, грязь, камни
|Горный (MTB)
|Горы и сложное бездорожье
|MTB двухподвес
|Дальние путешествия
|Туристический, гравийный
|Скоростная езда по шоссе
|Шоссейный
|Смешанные дороги
|Гравийный или гибрид
Размер рамы
Как рассказал «Севкору» руководитель севастопольского велоклуба «Муссон» Виктор Трепитка, это, пожалуй, самый важный параметр. Неправильный размер вызывает усталость и дискомфорт.
Обычно размер подбирают по росту:
- до 165 см — S;
- 165–175 см — M;
- 175–185 см — L;
- выше 185 см — XL.
Дальше подбираете под себя колеса:
- 26″ — манёвренные, чаще для подростков или старых MTB;
- 27.5″ — универсальный вариант;
- 29″ — лучше проходят неровности и подходят для дальних поездок;
- 28″ — часто встречаются у городских и шоссейных моделей.
В зависимости от того, для каких целей у вас будет велосипед, обратите внимание на амортизацию и тормоза. Так, для леса и грунта лучше дисковые.
Количество скоростей
Глава велоклуба сразу отметил, большое количество передач не всегда необходимо. Для города достаточно и одной скорости. А вот если отправитесь в горы или в поездку по пересеченной местности, лучше иметь на велосипеде больше диапазон передач.
Этап покупки велосипеда. Новый или Б/У
«Я думаю, если человек только начинает, лучше купить бэушный велосипед, выяснить все положительные качества и недостатки его, и в следующий раз уже купить новый. Чаще также и машину покупают. Сначала покупают простенькую машину, год-два поездить на ней, все узнать, а потом уже купить посерьезнее машину. Даже новый велосипед новичок будет «угрохивать» поначалу из-за неопытности и незнания. Так лучше бэушный «поугрохивает», и не так жалко будет, и будет понимать, какие детали покупать надо или не надо», — посоветовал Виктор Трепитка.
Приобретение велосипеда – бесспорно важнейшая задача. И, допустим, вы ее решили, проехались на долгожданном железном коне несколько километров, и сразу почувствовали дискомфортные ощущения в пояснице, шее, суставах рук и ног. Значит вы упустили важный шаг — регулировку велосипеда под себя.
Правильное расстояние между рамой и промежностью когда человек стоит над рамой, как для представителей сильного пола, так и для представительниц прекрасного пола, составляет 3-5 сантиметров.
Регулировка руля
На угол поворота влияют размеры транспортного средства и его длина. Чем больше длинна туловища, тем под большим углом стоит выставлять руль. Делать угол больше не стоит, так как в таком случае ваши кисти будут расположены в вывернутом положении, что чревато травмированием.
Ручки тормозов должны располагаться так, чтобы максимум усилий по нажатию можно было приложить указательным пальцем. При ободных тормозах если нажать ручку до упора и она соприкоснется с пальцами, стоит подтянуть тормозной тросик. При гидравлических тормозах стоит прибавить давления.
В ручке тормоза необходимо оставить немного свободного места между пальцами и ручкой. Пальцам ничего не должно препятствовать дотягиваться до ручки тормоза.
Переключатель скоростей, расположенный на руле, также не должен соприкасаться с пальцами. Они должны незначительно тянуться к нему, чтобы небыло натираний и неприятных ощущений во время езды.
Регулировка седла
Чтобы правильно отрегулировать высоту седения, обратитесь к кому-то за помощью. Сядьте на велотранспорт, пусть ваш товарищ подержит его в положении езды. На расположенную внизу педаль поставьте ногу, она должна быть прямой на 90%. Это исключит болевые ощущения в ногах.
Сидя на велосипеде, ваши руки должны иметь легки сгиб в локтях.
Настройка рулевого выноса
Чтобы отрегулировать вынос руля, предложите товарищу придержать велосипед. Сидя на велосипеде, надежно держите руль. В случае если ваши руки ровные в локтях, а до руля нужно тянуться, необходимо сделать вынос короче, так как какое расположение во время езды принесет ощущение вибраций и усталости в спине и суставах рук.
Нормальный наклон спины — 45. Так голова находится в правильном расположении, отсутствуют болевые ощущения в шее, кисти рук не напряжены, а тормозами и регулятором скоростей легко управлять.
И главный совет от велоклуба «Муссон», перед самой покупкой возьмите велосипед у друга, у знакомого и проедьтесь на нем, только так вы поймете, что вам нужно. А друзьями, готовыми прийти на помощь в выборе, тест–драйве и настройке железного коня, готовы стать ребята из велоклуба. Его руководитель подчеркнул, что к ним можно прийти практически в любое время — если они не в велопутешествиях, и получать бескорыстную помощь и советы в обращении с двухколесным другом.
Ольга Сурикова