ПСБ запустил для клиентов новый сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке

ПСБ предоставил частным инвесторам новый сервис «Фундаментальные показатели эмитентов» для оценки потенциальной эффективности инструментов фондового рынка.

Сервис отражает мультипликаторы и финансовые показатели компаний и позволяет инвестору использовать метод фундаментального анализа при принятии инвестиционных решений.

Чтобы воспользоваться сервисом в приложении «ПСБ Инвестиции», достаточно выбрать интересующую ценную бумагу эмитента и перейти в раздел «Показатели». В разделе отображаются более 25 важнейших индикаторов по эмитентам, таких как выручка, чистая прибыль, долговая нагрузка, капитализация, доля акций в свободном обращении, влияние биржевых индексов на динамику стоимости ценных бумаг и др. Также клиент может отслеживать изменение индикаторов и сравнивать их с аналогичными показателями других компаний.

Сервис будет полезен как начинающим инвесторам, так и тем, кто уже имеет опыт инвестирования.

По мере накопления опыта инвестирования все больше частных инвесторов стремятся использовать профессиональный подход и качественную аналитику для оценки потенциала роста ценных бумаг. Клиенты все чаще обращают внимание на фундаментальные показатели деятельности компаний-эмитентов. Новый сервис помогает сопоставить предварительный выбор инвестиционного инструмента с финансовыми показателями эмитента и включить наиболее перспективные бумаги в портфель. В результате более точный прогноз повысит качество портфеля и снизит риски при инвестировании.

Реклама. ПАО Промсвязьбанк. ИНН 7744000912 ОГРН 1027739019142 erid: LdtCKeVqT