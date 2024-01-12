В Севастополе вносят изменения в измененную маршрутную сеть

Город Транспорт
12-01-2024
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В департаменте транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры опубликовали результаты аналитической работы по проблемным маршрутам. 

Их опубликовал в своем ТГ-канале и.о. заместителя губернатора Павел Иено:

Увеличивается количество автобусов по маршруту №1 «пл. Нахимова – ул. Генерала Жидилова». Помимо него альтернативной отмененному 17 автобусу являются автобусы №26 «п. Кальфа – ул. Жидилова», 26А «ул. Жидилова — ул. Павла Силаева». Также продолжает работу троллейбус №17.

Увеличится количество транспорта на маршруте №94, интервал его движения, соответственно, сократится;

Интервал, в пределах которого работает бесплатная пересадка по ЕГКС, также увеличена с 40 до 60 минут.

Напомним, вчера, 11 января, губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства раскритиковал организацию работы общественного транспорта на нескольких маршрутах.

Он поручил сотрудникам дептранса лично проехать на всех проблемных маршрутах.

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