В Белгороде автобусные остановки обложили бетонными плитами и мешками с песком

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил это введением «дополнительных мер по обеспечению безопасности наших жителей». Остановки укрепляются из-за того, что там скапливается большое количество людей.

Также он анонсировал установку в городе «модульных конструкций, которые изготавливаются для Министерства обороны». Их будут размещать в местах с большим числом прохожих, которые невозможно обложить песком и плитами.

Напомним, 30 декабря ВСУ нанесли удары по центру Белгорода. Сообщалось о 70 пострадавших.

Гладков рассказал, что 13 белогородцев, получивших ранения, начиная с 29 декабря уже выписаны из больниц. Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек. 3 человека, которые получили ранения 8 января, находятся пока в реанимации — в тяжелом, но стабильном состоянии