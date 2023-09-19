ПСБ выдал первую льготную ипотеку по ставке 2% в новых регионах

Севастополь, 19 сентября 2023. ПСБ выдал первый ипотечный кредит по программе с господдержкой в новых российских регионах. Льготную ипотеку по ставке 2% клиент получил на покупку квартиры в новостройке в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики. Размер кредита составил 5 млн рублей, первоначальный взнос – 16%, срок кредитования – 60 месяцев. Страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания «ПСБ-Страхование».

Клиент приобрел однокомнатную квартиру площадью 52 кв. метра в новостройке аккредитованного застройщика ООО СЗ «РКС-Девелопмент». Эскроу-счет для проведения ипотечной сделки был открыт в ПСБ.

«Для развития новых российских регионов запуск ипотеки на новостройки знаменует начало преображения городов, качественное обновление жилого фонда, ускоренное развитие жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры и в конечном итоге – повышение уровня жизни населения. Ипотека и жилищное строительство стимулируют производство в смежных отраслях, способствуют притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест — это сильнейший стимул для экономики новых российских регионов. ПСБ первым из системно значимых банков России начал работать в новых субъектах, предоставив населению широкую линейку продуктов и сервисов, включая льготное кредитование. В дальнейших планах — расширение нашего участия в ключевых инфраструктурных и социальных проектах», — отметил вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

Программа жилищного строительства с использованием механизма долевого участия, запущенная Минстроем России, стала важным шагом для развития ипотеки в новых регионах. Продажа квартир в строящихся жилых объектах осуществляется в соответствии с российским законодательством о долевом строительстве (закон 214-ФЗ): для расчетов по договору участия в долевом строительстве жилья применяются эскроу-счета (специальный счет дольщика в банке, на котором средства хранятся до тех пор, пока объект жилья не будет полностью достроен и сдан). Этот механизм позволяет полностью обеспечить безопасность и гарантировать надежность вложений заемщиков.