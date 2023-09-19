В Севастополе простились с добровольцем, погибшим в ЛНР

В Севастополе сегодня простились с рядовым Игорем Сергеевичем Яремчуком.

Игорь родился и вырос в Севастополе. Жизнь сложилась так, что он переехал в Санкт-Петербург, работал там на Северной судоверфи, строил корабли.

Когда в стране началась мобилизация, он решил пойти добровольцем, чтобы участвовать в специальной военной операции. Родным сказал: «Не могу по-другому, я ведь севастополец!»

Служил в мотострелковом полку Западного военного округа. Яремчук геройски погиб в районе села Макеевка в ЛНР, выполняя поставленные перед ним боевые задачи.

«Нашего воина мы похоронили в Севастополе, как он и завещал.

Будем помнить нашего героя!» — написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Ольга Сурикова