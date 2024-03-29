ПСБ предлагает предпринимателям Севастополя эквайринг с комиссией 0,9%

Для новых клиентов, открывших счет для бизнеса в ПСБ, ставка по торговому эквайрингу первые три месяца составит всего 0,9%. Банк предлагает такие условия предпринимателям Севастополя в рамках действующей акции лояльности «Крым PRO 2*».

Бонусом за участие также станет бесплатная установка и обслуживание бесконтактных терминалов оплаты. Фиксированная комиссия в размере 490 рублей начнет взиматься только с четвертого месяца, если оборот средств составит менее 100 000 рублей. При оборотах свыше указанной суммы обслуживание терминалов останется бесплатным.

«Севастополь – не только столица Черноморского флота, но и крупный туристический центр Крыма. Ежегодно его посещают сотни тысяч туристов из разных уголков нашей страны. Поэтому активность малого и микробизнеса в летние месяцы традиционно возрастает. Минимальная ставка по эквайрингу и бесплатное обслуживание терминалов на протяжении первых месяцев работы поможет нашим клиентам-предпринимателям комфортно начать сезонный бизнес, оптимизировать расходы и повысить рентабельность», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Присоединиться к акции «Крым PRO 2» можно любым удобным способом: в личном кабинете интернет-банка, через заявку на сайте или в офисах ПСБ Севастополя. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно.

Интересные условия ПСБ предлагает и на расчетно-кассовое обслуживание. В рамках долгосрочной акции «Бизнес Крым»** клиенты, открывшие счет в банке, могут совершать неограниченное количество платежей, снимать наличные в любом банкомате страны с комиссией 0,5% и получать до 10% на остаток по счету ежемесячно. В первый месяц обслуживание бесплатное, далее – согласно выбранному тарифу.

Финансовое сопровождение своего бизнеса ПСБ доверили более двух с половиной тысяч предпринимателей Севастополя, и их число постоянно растет. Клиенты выбирают банк за качественный сервис, оптимальные тарифы обслуживания и возможность проводить финансовые операции в новых регионах страны.

*Период проведения акции «Крым PRO 2» с 22 ноября 2023 года по 30 июня 2024 года

В первый календарный месяц после окончания срока действия акционного тарифа, а также в первый и второй календарные месяцы установки терминала действует ставка, соответствующая максимальному значению оборота и категории по нижеуказанной таблице. По истечении указанного срока размер процента устанавливается на каждое второе число месяца исходя из оборота и категории за предыдущий месяц в соответствии с нижеуказанной таблицей:

Оборот за календарный месяц (по каждому Терминалу), категория до 100 тысяч рублей 100-200 тысяч рублей 200-300 тысяч рублей 300-400 тысяч рублей 400-500 тысяч рублей свыше 500 тысяч рублей Продукты и супермаркеты 1,99% 1,89% 1,69% 1,59% 1,59% 1,59% Фастфуд 1,89% 1,49% 1,29% 1,19% 1,19% 1,05% Здоровье 1,99% 1,39% 1,19% 1,09% 1,09% 1,09% Образование 2,29% 2,09% 1,69% 1,49% 1,49% 1,45% Аптеки 1,99% 1,89% 1,79% 1,69% 1,59% 1,59% АЗС 2,29% 2,19% 1,99% 1,69% 1,69% 1,69% Прочие 2,29% 2,29% 2,19% 2,09% 2,09% 2,09%

С четвертого месяца дополнительно может взиматься фиксированная комиссия 490 руб. (за исключением случаев использования ПСБ кассы и SoftPos), если оборот в предыдущем месяце был менее 100 тыс. руб. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПAO «Промсвязьбанк».

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**Акция лояльности «Бизнес Крым» по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес», находящихся в Республике Крым и Севастополе. Период проведения Акции – с 2 мая 2023 г. по 31 декабря 2025 г. (включительно). Оказание услуг расчетно-кассового обслуживания осуществляется согласно программам обслуживания «Оптимум» и «Максимум». Подробнее на сайте psbank.ru

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