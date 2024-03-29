В Севастополе в следующем месяце начнется строительство Античного проспекта

В Севастополе озвучили сроки начала строительства Античного проспекта. Данная тема обсуждалась во время заседания правительства города.

«Проектирование закончено, в ближайшие две недели выйдем на объект и приступим к работам», — сообщил и.о. вице-губернатора города Павел Иено.

В свою очередь губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что это долгожданный проект и попросил подробнее о нем доложить на ближайшем аппаратном совещании.

«Сколько лет там грязь все месят, там построены школы, садик. Покажите, как там все планируется обустроить», — дал он поручение.

На строительство проспекта выделен инфраструктурный кредит в размере 745 млн рублей.

Ольга Сурикова

Фото: sevastopol.su

