Погода в Севастополе 13 июля

Погода
13-07-2026

Сегодня в городе переменная облачность, без осадков.

Ветер: днем — северо-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха:

• днем: +27…+29 °C
• ночью: +17…+19 °C

Температура воды в море 23 °C